سد إيراني جديد يدق ناقوس الخطر في اثنين من أكبر مدن العراق

2021/02/19 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الجمعة، أن سدا إيرانيا جديدا سيكون له تداعيات على اثنين من أكبر المدن الحدودية شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السلطات الإيرانية دشنت مؤخرا سد على وادي حران والذي يعتبر من أهم الوديان الحدودية الممتدة إلى داخل الأراضي العراقية وهو يسهم في تأمين المياه إلى سدي قزانية ومندلي بالإضافة إلى مركز الناحيتين لتأمين سقي الأراضي والبساتين وحاجة أكثر من 50 ألف نسمة إلى مياه الشرب".

وأضاف، أن "السد والذي يستوعب أكثر من 100 مليون م3 هو الثاني على وادي حران ويقع في عمق الأراضي الايرانية بنحو 30كم، لافتا إلى أن السد سيجمع مياه السيول ويوجهها عبر قنوات إلى مناطق في إيران، لافتا إلى أن حران من أهم الوديان الحدودية التي تؤمن تدفق المياه في مواسم السيول صوب ناحيتي مندلي وقزانية واقامة سد كبير سيؤدي الى انحسار المياه بشكل كبير وستكون هناك تداعيات سلبية أكثر وضوحا في الفترة القادمة".

ويعد وادي حران من أهم الوديان الحدودية بين العراق وغيران وهو أهم مصادر تدفق السيول خاصة في مواسم الامطار الغزيرة ويؤمن المياه لسدي قزانية ومندلي ومركز كلا الناحتين.

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