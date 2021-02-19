بالصور.. شوارع بغداد خلال الحظر الشامل

2021/02/19 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لشوراع بغداد بعد تطبيق الحظر الشامل بسبب ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا.

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