مسؤول في مفوضية حقوق الإنسان: 14 مليون عراقي غير قادرين على شراء الكمامات!

2021/02/19 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الجمعة، أن 14 مليون عراقي غير قادرين على شراء الكمامات، فيما أشار الى ضرورة استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من قرار حظر التجوال.

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وقال البياتي في تدوينة، تابعها "ناس"، (19 شباط 2021)، إن "14 مليون عراقي غير قادر على شراء الكمامة"، مشددا "على الدولة أن توفيرها لهم مجانا".

وأضاف أنه "يجب ايضا توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب الضغوطات المالية التي ستنتهي بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن الممكن حدوث جرائم ايضا".

‎وتابع، أن "ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددهم لا يقل عن مليون ونصف، يجب شمولهم بالاستثناء من الحظر".

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