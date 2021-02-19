النزاهة تضبط تلاعباً بعقارات قيمتها 100 مليار دينارفي البصرة

2021/02/19 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها حالات تلاعبٍ في قيود عددٍ من العقارات في محافظة البصرة، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تبلغ(100,000,000,000) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، تمكَّن منضبط قيود عقاراتٍ تبلغ مساحتها (95) دونماً تمَّ التلاعب فيها ونقل ملكيَّتها وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ لا تعود لهم؛ بناءً على تلك الأوليَّات.

وأضافت الدائرة إنَّ ملكيَّة قسمٍ من تلك العقارات، التي تمَّ ضبـط قيودها بناءً عـلى مُذكَّـرةٍ قضائـيَّةٍ، تعود للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ العقاراتالبالغة قيمتها (100,000,000,000) مليار دينارٍ تقع في مركزالمحافظة.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة؛ لاتّخاذالإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

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