تأجيل التصفيات الاسيوية الى حزيران المقبل

2021/02/19 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، تأجيل مباريات التصفيات الاسيوية المزدوجة الى شهر حزيران المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان أنه “بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين”.

واضاف “يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وكافة أطراف اللعبة، حيث يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة”.

وتابع “ضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع”.

واكمل “سيقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسبة لتقام في فترة المباريات الدولية في شهر حزيران، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 آيار ولغاية 15 حزيران 2021”.

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