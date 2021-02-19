31 برلمانيا يطالبون بقرار عادل من محكمة تمييز اقليم كوردستان

2021/02/19 | 14:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب 31 برلمانيا، من محكمة تمييز في اقليم كوردستان، اعادة النظر بقرار سجن صحفيين ونشطاء مدنيين لمدة 6 سنوات باربيل .

وجاء في رسالة اعضاء برلمان كوردستان، حصل PUKmedia على نسخة منها: ان المحكمة لم توفر للمعتقلين ظروف قانونية للدفاع عن انفسهم، وان المسؤولية الاخلاقية والانسانية والوطنية ومن اجل المصلحة العامة ورفع الظلم عنهم وعن عوائلتهم حتمت عليهم مخاطبة محكمة تمييز، بالتعامل وبحساسية كبيرة بملفات المعتقلين، لان حكم لا يوافق اسس دستورية واسس حقوق الانسان، كما ان المحكومين وخلال التحقيقات لم توفر لهم حقوق قانونية وانهم يعتقدون وجود خطأ قانوني.

الموقعون اكدوا انهم بانتظار موقف وقرار عادل من محكمة تمييز اقليم كوردستان من اجل اعادة الحقوق وضمان حماية الحرية وحقوق الانسان في كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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