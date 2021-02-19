2021/02/19 | 14:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عدنان جواد ..بعد استهداف القاعدة الامريكية في اربيل بعدة صواريخ، وكالعادة اطلقت الاتهامات على ايران والحشد الشعبي من دون اي دليل او تحقيق، لا بل طالب البعض بتدويل القضية، فالإقليم في ساعة الشدة عندما حاصره داعش يصبح عراقي ابن عراقي ويطلب المساعدة والعون فيأتيه من ايران بينما اصدقاءه يتفرجون، وفي المناصب والمشاركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرب اربيل والتدويل وطرح البديل ..!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضرب اربيل والتدويل وطرح البديل ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).