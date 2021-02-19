الولايات المتحدة ترسل قوات اضافية الى العراق لهذه المهمة

2021/02/19 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فتح البنتاغون الباب أمام إمكانية إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط كجزء من مهمة تدريب موسعة حديثا لحلف شمال الأطلسي لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود داعش مرة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي لشبكة "سي إن إن"، في تصريحات تابعها موقع NRT عربية، اليوم الخميس، (19 شباط 2021)، ان "الولايات المتحدة ستشارك في عملية تكوين القوة لبعثة الناتو في العراق وتساهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة".

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تحدث عن المهمة مع نظرائه في الناتو خلال اجتماع مع وزراء الدفاع يوم أمس الخميس.

في وقت متأخر من ليلة امس، أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أنه "لا توجد خطط لإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى العراق"، ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي، إن القوات الأميركية يمكنها أيضا دعم المهمة من خارج البلاد.

وقال كيربي على "تويتر" "ندعم مهمة الناتو الموسعة في العراق وسنواصل القيام بذلك لكن لا توجد خطط لزيادة مستويات القوات الأميركية هناك".

وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعلن عن زيادة عديد قواته في العراق من أجل توسيع مهمة تدريب القوات العراقية، فيما لم يتم البت بعد بشأن الانسحاب من أفغانستان، حيث أفاد أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع الحلف بانه "تقرر توسيع مهمة التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في مواجهة الارهاب ولضمان عدم عودة داعش".

وأضاف ستولتنبرغ، أن "عديد قوات الحلف سيرتفع تدريجيا من 500 عنصرا إلى نحو 4 آلاف وسيمتد انتشارهم إلى مناطق خارج بغداد"، مؤكدا أن "مهمة الناتو في العراق هي بطلب من الحكومة العراقية وبالتشاور معها".

وبين أن "الأشهر المقبلة ستشهد تعزيزا للبعثة وينبغي أن تسمح للعراقيين بتحقيق الاستقرار في بلدهم"، مشيرا إلى أن زيادة قوات الناتو ستكون تدريجية وتأتي بناء على طلب الحكومة العراقية.

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