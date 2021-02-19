النزاهة تضبط تلاعبا في ملفات فساد كبرى بالبصرة

2021/02/19 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، الجمعة، ضبطها حالات تلاعب في قيود عدد من العقارات في محافظة البصرة، مبينة ان قيمة تلك العقارات تبلغ مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 شباط 2021)، ان "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، تمكن من ضبط قيود عقارات تبلغ مساحتها (95) دونما"، مبينة انه "تم التلاعب فيها ونقل ملكيتها وتسجيلها بأسماء أشخاص لا تعود لهم، بناء على تلك الأوليات".

وأضافت الدائرة، ن "ملكية قسم من تلك العقارات، التي تم ضبـط قيودها بناء عـلى مذكرة قضائـية، تعود للدولة"، مشيرة الى ان "العقارات البالغة قيمتها (100,000,000,000) مليار دينار تقع في مركز المحافظة".

وأوضحت ، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

N.A

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