2021/02/19 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كافي_علي في الثمانينات لم يكن موضوع العنوسة الذي تناولته كوميدياً الفنانة نيللي في فوازيرها “الخاطبة” يستقطب انتباه العراقيات مثلما فعلت أزياؤها وإكسسواراتها وخفة دمها المفرطة بالأنوثة والشغب.



لم يكن المجتمع العراقي، رغم الحرب، يعاني من مشكلة العنوسة حتى أن معظم العوائل كانت تتردد في تزويج بناتها من رجل متزوج أو مطلق.



كانت مكانة المرأة في المجتمع العراقي قائمة على القيم والمبادئ المدنية والتحررية التي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنوسة المرأة وعنوسة الدولة العراقية - كافي علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنوسة المرأة وعنوسة الدولة العراقية - كافي علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).