2021/02/19 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - تشترط وحدانية التطور الرأسمالي تجديد عدة اليسار الديمقراطي الفكرية وتحديد مهامه الوطنية انطلاقاً من موضوعة مفادها ان بناء الدولة الاشتراكية لم يعد هدفا آنياً بل مطلباً إستراتيجيا تفرضه كثرة من التغيرات السياسية – الدولية التي تنتجها المرحلة الجديدة من التوسع الرأسمالي.



- انطلاقا من ذلك لا زالت رؤية اليسار الديمقراطي حول بناء الدولة الوطنية في إطار المشاريع النظرية الامر الذي يتطلب إرسائها عل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحدانية التطور الرأسمالي والتحالفات الوطنية - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحدانية التطور الرأسمالي والتحالفات الوطنية - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).