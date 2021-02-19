قراءة في الوثيقة التأسيسية للحزب الشيوعي قيد التأسيس بتونس حول المسألة الدينية - هشام نوار

2021/02/19 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_نوار أصدر " الحزب الشيوعي قيد التأسيس " بتونس وثيقة تأسيسية حول المسألة الدينية بعنوان " في المسألة الدينية " وقد ورد بها : " في هذا الإطار تتنزل أهمية هذه الوثيقة التأسيسية التي يعتزم الحزب من خلالها توضيح بعض الجوانب التي بقيت غامضة لدى الأوساط الشعبية عن علاقة الشيوعية بالدين و كذلك تقديم الرؤية الخاصة لحزبنا في علاقة بالمسألة الدينية لتفنيد الدعايات الزائفة و المضللة و تمكين عموم المناضلات و المنا ......





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