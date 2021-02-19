الصحة تفتتح مركزاً متخصصاً لعلاج كورونا وصالات عمليات في مستشفى أبو غريب

2021/02/19 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إفتتح وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، ظهر اليوم الجمعة، مركزاً متخصصاً لعلاج كورونا مجهز بأحدث الاجهزة واضافة صالات عمليات جديدة في مستشفى ابو غريب العام.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الصحة افتتح مركزاً متخصصاً لعلاج فيروس كوورنا سعة 50 سرير في مستشفى ابو غريب العام …

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