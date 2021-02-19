وزير التعليم يوجه بالدعم المالي للجامعات لتوفير مستلزمات مواجهة كورونا

2021/02/19 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بالدعم المالي للجامعات كافة من صندوق التعليم العالي لتوفير المستلزمات الصحية الكفيلة بمواجهة تطورات الجائحة العالمية.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك خلال اجتماع هيأة الرأي الذي عقد، أمس الخميس، حيث أكد على مواجه التحديات الصحية وآثارها …

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