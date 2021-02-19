2021/02/19 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، ضبط حالات تلاعبٍ في قيود عددٍ من العقارات والتي قيمتها (100,000,000,000) مليار دينار في محافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، تمكَّن من ضبط قيود …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيمتها 100 مليار.. النزاهة تضبط تلاعباً بعقارات في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيمتها 100 مليار.. النزاهة تضبط تلاعباً بعقارات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).