الاتصالات تحدد موعد اطلاق مشروع بوابات النفاذ الدولية

2021/02/19 | 14:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت وزارة الاتصالات، الجمعة، موعد اطلاق مشروع بوابات النفاذ الدولية.

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