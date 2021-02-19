بعد اتهامه بإهانة الصعايدة.. وقف برنامج المذيع المصري تامر أمين

2021/02/19 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين، إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، على خليفة الإهانات التي وجها للصعيد والريف، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

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