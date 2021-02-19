وزير الدفاع الأميركي: هجوم أربيل يؤكد الحاجة لمواصلة جهودنا في المنطقة

2021/02/19 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد اوستن إن الهجوم الذي استهدف أربيل مؤخرا يؤكد الحاجة لمواصلة جهودنا في المنطقة وفي العراق تحديدا.

ورحب أوستن بعد اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع الناتو بقرار الحلف القاضي بتوسيع مهام تدريب القوات العراقية، مشددا على التزام واشنطن بهزيمة تنظيم داعش في العراق وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

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