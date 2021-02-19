الحكيم والتيار الصدري يبحثان الاستعدادات لإجراء الانتخابات وملف الموازنة

2021/02/19 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم على ضرورة حسم قانون المحكمة الاتحادية كأحد متطلبات نجاح العملية الانتخابية بما يمكنها من الحصول على مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات.

وأكد الحكيم خلال اجتماع مع الهيئة السياسية للتيار الصدري لبحث ملفي الانتخابات والموازنة أكد ضرورة ادامة التعاون وتنسيق المواقف بين الجانبين ومناقشة الاليات المتبعة لحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة وتحقيق الامن الانتخابي والرقابة الدولية بما يحفظ السيادة الوطنية.

وبشأن الموازنة شدد الحكيم على حماية الشرائح المحرومة وتوزيع عادل للثروة واثبات ملكية الشعب العراقي لثرواته كما نص الدستور توفير فرص العمل عبر تفعيل القطاع الخاص وتقديم الخدمات وإنصاف المحافظات المتضررة.

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