عدنان درجال يعلن وفاة صحفي رياضي جراء مضاعفات فيروس كورونا

2021/02/19 | 14:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الجمعة، وفاة الصحفي الرياضي حسين عودة، جراء مضاعفات فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، انه “نعزي الاوساط الصحفية وعائلة الفقيد بوفاة الصحفي الرياضي حسين عودة جراء مضاعفات فايروس كورونا ونسأل الله ان يسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان”.

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