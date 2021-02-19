ضبط تلاعب بعقارات للدولة بقيمة 100 مليار دينار في البصرة

2021/02/19 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن ضبط تلاعب في قيود عقارات في محافظة البصرة، مبينة أن قيمة تلك العقارات تبلغ مئة مليار دينار.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مديرية تحقيق البصرة تمكنت من ضبط قيود عقارات عدة تعود للدولة تم التلاعب بها ونقل ملكيتها إلى أشخاص لا تعود لهم حيث تبلغ قيمة تلك العقارات مئة مليار دينار، مشيرة إلى عرض المضبوطات والمستندات على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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