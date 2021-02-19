عراقي احرق سيارته بعد غرامة مرورية لمخالفته تعليمات حظر التجول في كركوك

2021/02/19 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشعل سائق تاكسي النيران في سيارته بعد

قيام دورية تابعة للمرور بتغريمه

لمخالفته تعليمات حظر التجول في محافظة

كركوك شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في

كركوك قيس عبد الرزاق، إن “فرق الدفاع

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