2021/02/19 | 15:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة ، ضبطها حالات تلاعبٍ في قيود عددٍ من العقارات في محافظة البصرة، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تبلغ (100,000,000,000) مليار دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته 7sky، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، تمكَّن من ضبط قيود عقاراتٍ تبلغ مساحتها (95) دونماً تمَّ التلاعب فيها ونقل ملكيَّتها وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ لا تعود لهم؛ بناءً على تلك الأوليَّات”.

وأضافت أنَّ “ملكيَّة قسمٍ من تلك العقارات، التي تمَّ ضبـط قيودها بناءً عـلى مُذكَّـرةٍ قضائـيَّةٍ، تعود للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ العقارات البالغة قيمتها (100,000,000,000) مليار دينارٍ تقع في مركز المحافظة”.

وأوضحت الهيأة أنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حالات تلاعب بعقارات حكومية قيمتها 100 مليار دينار في البصرة 7 SKY TV.

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