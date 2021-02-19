بالصور.. غياب الالتزام بالحظر الوقائي في احد اسواق العمارة

2021/02/19 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شهد احد الاسواق في مدينة العمارة ،صباح اليوم الجمعة، غيابا تاما للحظر الكلي الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، في اول ايامه ./انتهى

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