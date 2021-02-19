ترحيب روسي باعلان الولايات المتحدة التوقف عن الدعوة لفرض عقوبات على ايران

2021/02/19 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رحّب الكرملين، الجمعة، بحذر بمبادرات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران، في ما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015، الذي انسحب منه دونالد ترامب.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان :" التوقف عن الدعوة إلى فرض عقوبات أمر جيد، إنه حدث إيجابي".وكانت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الغت قرارا أحاديا لسلفه، بشأن إعادة فرض عقوبات دولية على إيران./انتهى3

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