الاتصالات تحدد موعد تشغيل مشروع بوابات النفاذ الدولية

2021/02/19 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت وزارة الاتصالات، الربع الثالث من العام الحالي، موعداً لتشغيل مشروع بوابات "النفاذ الدولية".

وقالت الوزارة في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التشغيل الفعلي لمشروع بوابات النفاذ سيكون في الربع الثالث من العام الحالي". وأضافت أن "بوابات النفاذ تهدف الى ترشيح المواقع الالكترونية ومحتويات الانترنت وحجب غير الصالحة منها"، مشيرة الى أن "لجاناً فنية مشتركة لوضع المواصفات الفنية الدقيقة لمشروع نقاط تبادل الإنترنت".

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