تغريم ومحاسبة المخالفين.. موقف حظر التجوال في الديوانية

2021/02/19 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلن جهاز الأمن الوطني في الديوانية، الجمعة (19 شباط 2021)، بتطبيق إجراءات الحظر الشامل، وتغريم عدد من المحال والمطاعم والمقاهي المخالفة لقرارات خلية الازمة.

وقال مدير الأمن الوطني عماد الكناني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مشتركة من قسم الأمن الاقتصادي بالتعاون مع قسم الرقابة الصحية، باشرت بنشر مفارزها الثابتة والجوالة في عموم المحافظة تطبيقا لمقررات خلية الأزمة".

وأوضح، أن "المفارز قامت بتغريم عدد من أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي المخالفة لشروط الحظر بموجب وصلات قانونية صادرة من دائرة صحة المحافظة".

وأضاف الكناني، أن "مفارز من الأمن الوطني وقيادة الشرطة ودائرة الصحة فرضت في قضاء عفك عدة غرامات فورية لعدد من المخالفين لإجراءات حظر التجوال".

وأشار إلى أن، "المفارز المشتركة قامت بزيارات خاطفة للأسواق والصيدليات والمذاخر لتحديد المتلاعبين بأسعار المواد الطبية والكمامات وتغريمهم".

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