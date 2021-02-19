البيشمركة: نرحب بقرار الناتو توسيع مهامه في العراق

2021/02/19 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

رحبت وزارة البيشمركة، اليوم الجمعة، بعزم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، توسيع نطاق مهامه وزيادة جنوده في العراق.

وقال المسؤول الإعلامي في وزارة البيشمركة، عثمان محمد لوسائل إعلام كردية، ان "البيشمركة ترحب بالقرار لافتا الى ان زيادة عدد مستشاري الحلف العسكريين في العراق واقليم كردستان سيدفع بالحرب ضد تنظيم داعش الى مراحل أخرى أفضل".

واضاف محمد ان "حلف الناتو قدم دعما كبيرا للبيشمركة من ناحية الاستشارة والتدريب، وزيادة عدد المستشارين والمدربين فإن من شأن ذلك تسهيل مهمات البيشمركة والسرعة في أدائها".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ يوم الخميس إنه يتوقع أن يوافق وزراء الدفاع الأوروبيون على توسيع نطاق مهمّة التدريب التي يقوم بها الحلف في العراق، بحيث يعمل عدد أكبر من جنود الحلف في المزيد من المؤسسات الأمنية بجميع أنحاء العراق.

واضاف ستولتنبرغ أن الحلف سيوسع المهمة تدريجيا "نظرا للوضع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن العدد سيرتفع من 500 جنديّ إلى نحو 4000 أو 5000، وقد يترتّب على تلك الخطوة ترسيخ دور أكبر للحلف في الشرق الأوسط.

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