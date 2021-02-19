فنجان يصوب نحو الجامعة العربية في عهد أبو الغيط: كيان فاشل وموت سريري!

2021/02/19 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صوب النائب كاظم فنجان الحمامي، الجمعة، نحو رئيس الجامعة العربية أحمد ابو الغيظ، فيما شخص فشل الجامعة في 7 نقاط.

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وقال الحمامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 شباط 2021)، إن "الجامعة العربية في عهد (أبو الغيط):-

خمس سنوات من الموت السريري.تنكرها للمهجرين واللاجئين العرب.صمتها على التطبيع مع الاحتلال.صمتها إزاء الانقسامات العربية.صمتها إزاء الحروب العربية - العربية.ليس لها اي حضور في الازمات والكوارث العربية.كيان فاشل لا يجمع ولا ينفع".

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