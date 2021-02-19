الكرملين يعتبر المبادرات الأمريكية تجاه إيران “أمراً جيداً”

2021/02/19 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رحّب الكرملين الجمعة بحذر بمبادرات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران في ما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015 الذي انسحب منه دونالد ترامب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “التوقف عن الدعوة إلى فرض عقوبات أمر جيد (…) إنه حدث إيجابي” في إشارة إلى إلغاء إدارة جو بايدن قراراً أحادياً لسلفه بشأن إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس إنها مستعدة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إن إدارة بايدن ستعود للاتفاق إذا التزمت طهران به تماماً.

وحددت طهران لبايدن مهلة حتى 23 فبراير (شباط) للبدء في إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، وإلا ستتخذ أكبر خطواتها حتى الآن لانتهاك الاتفاق بحظر عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب بروتوكول إضافي.

وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة طهران على الإحجام عن هذه الخطوة وأعربت مجددا عن مخاوفها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها طهران لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% ومعدن اليورانيوم.

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