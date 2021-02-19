اتخاذ اجراءات مشددة بمنافذ الاقليم ضد كورونا

2021/02/19 | 15:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت لجنة الداخلية والامن في برلمان كوردستان يوم الجمعة، اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة تفشي فايروس كورونا في الاقليم.

وقال بالامبو محمد نائب رئيس لجنة الداخلية والامن والمجالس المحلية في برلمان كوردستان، ان حكومة الاقليم ستتخذ خلال الايام المقبلة اجراءات وقائية جديدة ضد كورونا.

واضاف: ان الخطوة الاولى قد تشمل اتخاذ اجراءات مشددة في النقاط الحدودية بين اقليم كوردستان والدول المجاورة لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا ان الوزارات ذات العلاقة تتابع عن كثب الاوضاع الصحية لاتخاذ انسب الاجراءات.

PUKmedia خاص

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