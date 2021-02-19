وفاة الصحفي الرياضي حسين عودة بسبب كورونا

2021/02/19 | 15:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الجمعة، وفاة الصحفي الرياضي حسين عودة، جراء مضاعفات فيروس كورونا.

وجاء في بيان الوزارة: "نعزي الاوساط الصحفية وعائلة الفقيد بوفاة الصحفي الرياضي حسين عودة جراء مضاعفات فايروس كورونا ونسأل الله ان يسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

كان الراحل من الصحفيين الرياضيين البارزين مثل بلاده في بطولات دولية عديدة، لم يهمله الفايروس اللعين كثيرا ليفارق الحياة اليوم الجمعة.

PUKmedia خاص

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