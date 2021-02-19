2021/02/19 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

4 مشاهدة

طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، الجمعة، الحكومة بتوزيع منحة مالية للمواطنين في ظل إجراءات حظر التجوال بسبب انتشار جائحة كورونا، كما دعا لتوفير الكمامات مجانا لأصحاب الدخل المحدود قبل محاسبتهم.

وقال البياتي، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، 19 شباط 2021، إن "14 مليون عراقي غير قادرين على شراء الكمامة وعلى الدولة توفيرها لهم مجانا، كما يجب توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب الضغوطات المالية التي ستنتهي بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن الممكن حدوث جرائم ايضا".

وأشار إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم لا يقل عن مليون ونصف يجب شمولهم بالاستثناء من الحظر".

وأضاف أنه "استنادا الى المادة 28 من الدستور العراقي يجب أن يكون فرض الغرامة على (عدم لبس الكمامة) بقانون، ويجب أن توفر الدولة لاصحاب الدخل المحدود الكمامة مجانا قبل المحاسبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة بتوزيع منحة مالية للمواطنين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة بتوزيع منحة مالية للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).