نائب يصدر بيانا حول بيع المشروبات الكحولية في مطار البصرة

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انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، افتتاح السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي التابع لسلطة الطيران المدني في العراق، لبيع المشروبات الكحولية.
وقال المحمداوي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (19 شباط 2021)، أن "هذا الأمر "مرفوض" لأنه يخالف الدستور العراقي والقوانين المشرعة في مجلس النواب".
كما دعا حكومة البصرة المحلية، إلى تحمل مسؤوليتها "الأخلاقية ومراعاة القيم الأخلاقية لأبناء المحافظة".
وأضاف أن "أي استناد أو موافقات من جهات حكومية لبيع المشروبات الكحولية في صالات العرض هو مخالف لقانون سنة 2016 ففي المادة (14) منه، البند (أ) ينص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، والبند (ب) ينص على أن يعاقب كل من يخالف البند (أ) بغرامة مالية تصل إلى (25)مليون دينار، وان الاستناد لغير هذا التشريع يعد مخالفة لرأي المشرع العراقي الذي حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية ".
المحمداوي أشار إلى أن هذا الفعل يعكس التوجه في زيادة محلات بيع الخمور "في الفترة الأخيرة حتى وصل الأمر إلى داخل الأحياء السكنية، وكثرت شكاوى العوائل من المضايقات والاعتداءات الصادرة من المخمورين".
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