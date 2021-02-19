نائب يصدر بيانا حول بيع المشروبات الكحولية في مطار البصرة

2021/02/19 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، افتتاح السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي التابع لسلطة الطيران المدني في العراق، لبيع المشروبات الكحولية.

وقال المحمداوي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (19 شباط 2021)، أن "هذا الأمر "مرفوض" لأنه يخالف الدستور العراقي والقوانين المشرعة في مجلس النواب".

كما دعا حكومة البصرة المحلية، إلى تحمل مسؤوليتها "الأخلاقية ومراعاة القيم الأخلاقية لأبناء المحافظة".

وأضاف أن "أي استناد أو موافقات من جهات حكومية لبيع المشروبات الكحولية في صالات العرض هو مخالف لقانون سنة 2016 ففي المادة (14) منه، البند (أ) ينص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، والبند (ب) ينص على أن يعاقب كل من يخالف البند (أ) بغرامة مالية تصل إلى (25)مليون دينار، وان الاستناد لغير هذا التشريع يعد مخالفة لرأي المشرع العراقي الذي حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية ".

المحمداوي أشار إلى أن هذا الفعل يعكس التوجه في زيادة محلات بيع الخمور "في الفترة الأخيرة حتى وصل الأمر إلى داخل الأحياء السكنية، وكثرت شكاوى العوائل من المضايقات والاعتداءات الصادرة من المخمورين".

N.A

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