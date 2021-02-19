الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات تصفيات مونديال 2022

2021/02/19 | 15:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن معظم المباريات المتبقية في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، تأجلت إلى يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال الاتحاد، إن أربع مباريات ستقام في مواعيدها وأماكنها المحددة دون تغيير في 25 و30 مارس المقبل، بينما ستقام بقية المباريات بصورة مجمعة في مكان واحد، ما بين 31 مايو و15 يونيو المقبلين.وأضاف الاتحاد القاري في بيان: “لا يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع صحة وسلامة اللاعبين والفرق على رأس الأولويات، وسيتعاون مع الاتحادات الوطنية في القارة من أجل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب”.وكان من المقرر أن تبدأ […]

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