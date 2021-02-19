الصندوق القومي اليهودي لماذا يفصح عن سياسته الآن؟ - سنية الحسيني

2021/02/19 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني بعد اعلان الصندوق القومي اليهودي في الرابع عشر من الشهر الجاري عن مشروع قرار يقضي بتوسيع نطاق عمله ليشمل الضفة الغربية المحتلة وتخصيص ما يزيد عن مليار دولار لشراء أراضي فيها، هدد محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني بمقاضاة الصندوق أمام المحكمة الجنائية الدولية.



أدان شتية أيضاً مساعي الاحتلال لإقامة مستوطنة (E1) شرق مدينة القدس، مؤكداً أنها ستعزل المدينة عن الأغوار كما أنها ستفصل شمال الضفة الغربية عن ......





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