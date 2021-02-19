2021/02/19 | 15:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا إقليم كوردستان .. تسجيل 131 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا إقليم كوردستان .. تسجيل 131 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا إقليم كوردستان .. تسجيل 131 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).