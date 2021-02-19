اضراب يشل حركة النقل الجوي في تونس

2021/02/19 | 15:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تتوقف حركة النقل الجوي في تونس بداية من منتصف اليوم الجمعة، بسبب إضراب دعت إليه نقابات عمالية.

ووفقا لوسائل الاعلام التونسية فإن كافة نقابات مجمع الخطوط الجوية التونسية، ستدخل في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من منتصف اليوم الجمعة .

واعتبر محمد الشابي مسئول نقابات الشغل ان الاضراب يأتي كنداء اخير لانقاذ شركة الطيران التونسية التي تعاني صعوبات مالية نتيجة كورونا.

لافتا الى ان الطائرات الاجنبية يمكنها الهبوط في المطارات التونسية لن يكون بإمكانها تفريغ حمولاتها مايعني توقف حركة النقل الجوي كلية.



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