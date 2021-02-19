المعلومة/بغداد..
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن تكفلها بتوفير الاوكسجين الطبي للمؤسسات والمواطنين في مواجهة فايروس كورونا في محافظة البصرة.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال زيارة تفقدية اجراها رئيس هيئة الحشد الشعبي في البصرة عمار فارس الجعفري الى محطة قادة النصر المركزية في المحافظة والتي تتكفل بإنتاج الأوكسجين وعمليات الصيانة والإدامة العامة في مواجهة جائحة كورونا”.
وأضاف البيان، أن “الجعفري تفقد عمل المحطة وفروعها في الأقضية والنواحي في المحافظة والتأكيد على تجهيز الاوكسجين الطبي للمؤسسات والمواطنين في بيوتهم لمساعدة المصابين بفايروس كورونا فضلا عن تقديم خدمات الصيانة الخاصة للأسطوانات المتضررة”.
وأشاد الجعفري بـ”الجهود الكبيرة لكوادر محطة النصر وما يقدمونه من خدمات إنسانية ضرورية منذ ظهور الجائحة في سبيل سلامة الشعب وحياة المواطنين، مؤكداً ، جاهزية الحشد الشعبي وحميميته مع الشعب حين يدلهمّ خطب”.
انتهى/25
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتكفل بتوفير الأوكسجين الطبي لمواجهة كورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتكفل بتوفير الأوكسجين الطبي لمواجهة كورونا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).