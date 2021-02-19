الحشد الشعبي يتكفل بتوفير الأوكسجين الطبي لمواجهة كورونا في البصرة

2021/02/19 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن تكفلها بتوفير الاوكسجين الطبي للمؤسسات والمواطنين في مواجهة فايروس كورونا في محافظة البصرة.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال زيارة تفقدية اجراها رئيس هيئة الحشد الشعبي في البصرة عمار فارس الجعفري الى محطة قادة النصر المركزية في المحافظة والتي تتكفل بإنتاج الأوكسجين وعمليات الصيانة والإدامة العامة في مواجهة جائحة كورونا”.

وأضاف البيان، أن “الجعفري تفقد عمل المحطة وفروعها في الأقضية والنواحي في المحافظة والتأكيد على تجهيز الاوكسجين الطبي للمؤسسات والمواطنين في بيوتهم لمساعدة المصابين بفايروس كورونا فضلا عن تقديم خدمات الصيانة الخاصة للأسطوانات المتضررة”.

وأشاد الجعفري بـ”الجهود الكبيرة لكوادر محطة النصر وما يقدمونه من خدمات إنسانية ضرورية منذ ظهور الجائحة في سبيل سلامة الشعب وحياة المواطنين، مؤكداً ، جاهزية الحشد الشعبي وحميميته مع الشعب حين يدلهمّ خطب”.



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