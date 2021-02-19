بلومبيرغ تنشر تقريرا عن ارتفاع صادرات العراق من النفط خلال النصف الأول من شباط الحالي

2021/02/19 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وكالة بلومبيرغ العالمية تقريراً بشأن ارتفاع صادرات العراق من النفط خلال النصف الأول من شهر شباط الحالي.

وذكرت الوكالة المتخصصة بسوق الطاقة والاقتصاد إن العراق يستمد كل دخله تقريبا من صادراته النفطية ويعاني من أزمة اقتصادية شأنه في ذلك شأن العديد من الدول بعد تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى إمكانية تخطي صادرات العراق سقف أوبك.

وتوقع التقرير أن يضخ العراق معدل صادرات يقترب من أربعة ملايين برميل يوميا في حال استمرت الوتيرة الحالية، حيث تستهلك البلاد نفس الكمية من النفط محليا.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-18/opec-target-gets-harder-to-reach-for-iraq-as-oil-exports-jump

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