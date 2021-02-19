العمل توجه بزيارة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك أضرم النار بسيارته الاجرة إثرتعرضه لغرامة مرورية

2021/02/19 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وكيل وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية الدكتورعلاءعبودالسكيني

باجراء زيارة فورية لمواطن من ذوي

الاحتياجات الخاصة اضرم النار بسيارته

الاجرة للتعبير عن استيائه اثرتعرضه

لغرامة مرورية.

ونقل بيان وزاري

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