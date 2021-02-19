الصحة تتوقع حصول

2021/02/19 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة الصحة، الجمعة، حصول

زيادات أخرى في أعداد الإصابات بفايروس

كورونا، مؤكدة أن تجربة استخدام "بلازما

النقاهة" قائمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر

في تصريح صحافي، إن "بلازما النقاهة ما

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