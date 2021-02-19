صور:الداخلية توضيح بخصوص السائق الذي أضرم النار بجسده وعجلته في كركوك

2021/02/19 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في وزارة

الداخلية العراقية يوم الجمعة إخماد

حريق مفتعل من قبل سائق عجلة أُجرة في

محافظة كركوك بعد فرض غرامة مالية عليه

لخرقه إجراءات حظر الشامل للتجوال.

وأشارت المديرية

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