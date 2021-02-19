الذهب يبلغ أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

2021/02/19 | 15:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجل الذهب اليوم الجمعة، أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، والمعدن النفيس يقع الآن على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر الماضي، إذ تراجعت جاذبية هذا المعدن الأصفر.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1771.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو الماضي إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1769.20 دولار للأونصة.وقال خبراء إن “الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا، وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض […]

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