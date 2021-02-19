الصحة العراقية تقترح حلاً لهزيمة كورونا بدل انتظار اللقاح وتؤكد: حياة الجميع مهددة - عاجل

2021/02/19 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

دعا المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الاساسية للوقاية من فيروس كورونا، فيما أشار إلى أن البلاد امام مفترق طرق، وذلك بالتزامن مع دخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى العراق.

وقال سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) أن "وزارة الصحة عقدت اجتماعا مهما في دائرة مدينة الطب، بوقت متأخر من ليل أمس، برئاسة الوزير حسن التميمي، وبحضور نخبة من اطباء وعلماء العراق بمختلف المجالات الصحية لدراسة آخر المستجدات الخطيرة لجائحة كورونا".

وأضاف البدر، أن "السلالة الجيدة من فيروس كورونا تصيب فئات عمرية لم نعتد عليها، سجلت في بغداد ومحافظات اخرى، وتمتاز بسرعة الانتشار، مع اعراض أخطر من السلالة السابقة لكورونا، والعراق الآن أمام مفترق طرق، اما الالتزام بالتوجيهات الصحية أو الدخول بحالة تفشٍ خطيرة".

واشار إلى أنه "نعلم جيدا الضغوط والاثار الاجتماعية في هذا الوقت وخصوصا على الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود، لكننا الآن نواجه خطرا على الحياة نفسها، ولابد ان تكون الحياة اولوية الاولويات، وجميعنا نتحمل المسؤولية من مواطنين ومسؤولين".

وفيما شدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة تحمل المسؤولية والالتزام بالاجراءات الوقائية الاساسية من قبل جميع الأفراد، أشار إلى أن الالتزام بالكمامة له نتائج حماية أكبر حتى من اللقاح المضاد للفيروس.

وتوعدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، بغلق المذاخر والصيدليات التي ترفع أسعار الكمامات، بالتزامن مع فرض حظر التجوال الصحي في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "كثفت حملاتها على المذاخر والصيدليات وقررت غلقها في حال رفع اسعار الكمامات".

وأعلنت الصحة، اليوم الخميس، تسجيل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1691 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و16 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 657453، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 612727، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13220.

ودفعت السلالة الجديدة من كورونا الحكومة العراقية إلى فرض الإغلاق الجزئي مجدداً، والعودة إلى الحظر الشامل في أيام الجمعة والسبت والأحد، مما ينذر بخطر هذه السلالة، وسرعة انتشارها، وفقاً لما أكده الوزير التميمي، خصوصاً بعد ارتفاع الإصابات بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 3500 إصابة بموقف يوم أمس الأربعاء.

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