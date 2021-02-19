2021/02/19 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

عادت الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ لتنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ إذ تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعود رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعود رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).