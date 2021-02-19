إيقاف برنامج إعلامي شهير بتهمة ’إهانة الصعايدة’ في مصر

2021/02/19 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين، إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، على خليفة "الإهانات" التي وجها للصعيد والريف، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

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وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وكان أمين قال في برنامجه "آخر النهار" الذي يذاع على إحدى الفضائيات المصرية إن أهالي الريف والصعيد ينجبون أطفالا كثر كي يعملوا ويكونوا مصدرا للدخل، وليس لتعليمهم.

وأضاف: "يعني للأسف الشديد وأنا بقول هذا الكلام ومتزعلوش مني في الريف وفي الصعيد فيه نسبة كبيرة جدا بيخلفوا أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويتعلموا ويكبروا ويتوظفوا أو يبقى عندهم فرص عمل.لا.



ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم".

وتابع " أول ما الولد ده يبقى عنده 5 أو 6 سنين 7 سنين بالكتير، يقوم هوب راميه على ورشة سمكرة.



ورشة حدادة..



يشتغل في المعمار..



ويأخذ الواد الصغير الألف جنيه ويعمل إيه..



يروح يرميهم في حجر أبوه".

وقال: " ده الولاد..



طب جاني بنت..



هغلب؟..



لا..



هدخلها المدرسة؟..



لا..



أول ما تبقى 8 أو 9 سنين أشحن تشتغل في البيوت..



وفيه أزمة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى في الخادمات والعاملات في المنزل".

وتسببت هذه التصريحات في موجودة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت بإقالة أمين ومنعه من الظهور على القنوات المصرية.

كما تقدم عدد من النواب ببيان عاجل واستدعاء للقائمين على تنظيم الإعلام في مصرو وفي مقدمتهم وزير الإعلام أسامة هيكل، للتحقيق في هذه التصريحات، ولمطالبتهم بمحاسبة أمين.

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أنه سوف يتقدم ببيان عاجل في أولى الجلسات القادمة بشأن هذه التصريحات۔ وقال " لا يصح أن يقول مثل هذا الكلام العاري من الحقيقة والحقائق التاريخية وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كافة العصور"، بحسب المصري اليوم.

كما قدمت شبكة قنوات النهار، التي يذاع عليها البرنامج، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، وقررت حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة وفتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

وجاءت تصريحات أمين في أعقاب حملة أطلقتها عدد من المؤسسات الحكومية المصرية وفي مقدمتها دار الإفتاء، تطالب المصريين بتحديد النسل، بعد ما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات، وقال "إن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

من جانبه، قال أمين إن "التصريحات والفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب جزء مقتضب من سياقه الطبيعي وأن المقصود حديثه عن الزيادة السكانية".

وأضاف في فيديو نشرته القناة على موقعها: "البعض يحاول الصيد في الماء العكر والبعض حاول تشويه تصريحات ويظهرها وكأني أهين أهالينا في الريف والصعيد..



لا أجرؤ أنا ولا غير على فعل ذلك أو إهانة أهلنا في الصعيد والفلاحين".

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