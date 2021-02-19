في تصريح خاص لـNRT: الصحة تكشف عن وصول لقاح كورونا الى العراق

2021/02/19 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، الجمعة، ان لقاح كورونا سيصل الى العراق خلال اليومين القادمين.

وقال البدر في تصريح خاص لـNRT عربية، اليوم، 19 شباط 2021، ان لقاح كورونا سيصل خلال اليومين المقبلين الى العراق، ليتم الشروع بتطعيم الموطنين باللقاح .

واضاف ان هناك حصة لإقليم كوردستان وكل المحافظات الأخرى على أساس عدد سكان كل محافظة، حيث سيتم تزويدهم به، مبينا ان "الأولوية للكوادر الصحية والأجهزة الامنية والمسنين فوق الـ 50 عاما والذين لديهم امراض مزمنة".

وأشار إلى ان "اجراءات تخزين اللقاحات انتهت ونحن بانتظار وصول اللقاحات".

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