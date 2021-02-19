بالصور… مواطن عراقي يحرق جسده داخل سيارته بعد تلقيه غرامة مرورية لكسره حظر التجول

2021/02/19 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة بأن شخصا أقدم على إضرام النار بجسده داخل سيارته بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه إجراءات فرض حظر التجوال الشامل وذلك في محافظة كركوك.

وجاءت الاخبار وفقا للمتداول، إن شرطة المرور في كركوك استوقفت ظهر اليوم سائق عجلة أجرة خرق حظر التجوال بخروجه إلى الشارع وفرضت غرامة مالية عليه مقدارها 200 الف دينار عراقي.

واضافت ساقين اصطناعيتين للسائق قد احترقتا ليتضح فيما بعد أنه من ذوي الإحتياجات الخاصة، و تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو الآن يرقد تحت العناية المركزة.

وتوضح الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات مدى الأضرار التي لحقت بالعجلة جراء الحريق.

وبدأ منذ يوم مساء أمس الخميس سريان فرض حظر التجوال في مناطق ومدن العراق باستثناء إقليم كوردستان والذي سيستمر لمدة أسبوعين وذلك بعد ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وظهور تفشي السلالة الجديدة للفيروس.

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