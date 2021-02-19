امطار وانخفاض بدرجات الحرارة وتحذير من ضباب كثيف خلال الساعات والأيام المقبلة

2021/02/19 | 15:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الجمعة، استمرار فرص تساقط الأمطار والثلوج في عدد من محافظات البلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فيما حذر من تشكل موجات من الضباب الكثيف.

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